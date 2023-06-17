أداء اليَمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد (صور)

شَهِدَ المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، أداء اليَمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٧ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٢٠٩ / ٢٠٢٣)، و ٢٠١٨ المعينين بالقرار الجمهوري رقم (٢١٠ / ٢٠٢٣)، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واستُهلَّت مراسم أداء اليَمين، بكلمة ألقاها رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره القرارين الجمهوريين رقمي (٢٠٩ ، ٢١٠) لسنة ٢٠٢٣، بتعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد.

كما رحب فيها بالمستشار عمر مروان - وزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، مؤكدًا عليهم أن يكونوا على قدر المسئولية لحمل رسالة العدالة السامية، وضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أدائهم دورهم المقدس في حماية الوطن، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

كما ألقى وزير العدل، كلمة رحب فيها بالمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم بالتهنئة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، وطالبهم فيها بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد، ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم، بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد، وحماية المال العام، وإرساء دعائم دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

وعقب ذلك أجريت مراسم حلف اليمين القانونية، حيث ردد معاونو النيابة الإدارية الجُدد القَسَم، خلف المستشار/ أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.