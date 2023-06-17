السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا صليب يزور إيبارشية المنصورة ويترأس القداس بها

كنيسة
كنيسة

زار الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر وتوابعها والنائب الباباوى لإيبارشية المنصورة، أمس،

 إيبارشية المنصورة ومتابعة شئونها.

وترأس الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر وتوابعها والنائب الباباوى لإيبارشية المنصورة، 
أمس، صلاة القداس الإلهى من كنيسة القديسة العذراء مريم بدكرنس.

وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي، دشن عدد 3  إناء ذخيرة كما قام برسامة 66 من الشمامسة برتبة ابصالتس و26 برتبة أغنسطس، كما القى نيافتة عظة القداس عن العبادة الشكلية.

وعقب إنتهاء صلوات القداس الإلهي قام الأنبا صليب بزياره تفقديه لكنيسة القديسة العذراء مريم بالريدانية التابعة لإيبارشية المنصورة وتوابعها وكان فى استقبال نيافتة القس غبريال النجاشى كاهن الكنيسة.

الدرجة الثانية الالهي الانبا صليب أسقف إيبارشية القديسة العذراء مريم القداس الإلهي العذراء مريم إيبارشية المنصورة إيبارشية ميت غمر النائب البابوي

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