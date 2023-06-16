الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه يحمل شارة قيادة منتخب مصر فى ودية جنوب السودان

تريزيجيه بعد هدفه
تريزيجيه بعد هدفه في شباك غينيا

استقر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على منح محمود حسن تريزيجيه جناح الفراعنة شارة قيادة الفريق الوطني في مباراة جنوب السودان الودية.

وجاء قرار فيتوريا بعد إراحة عدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح في مباراة الفراعنة المقبلة.

تريزيجيه يأتي خلف محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني في ترتيب قادة منتخب مصر.

وكان تريزيجيه قد قدم مستوى مميزًا للغاية، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في انتصار منتخب مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات في تصفيات أمم إفريقيا 2024.

ويستضيف منتخب مصر نظيره جنوب السودان في الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة.

تريزيجيه منتخب مصر مباراة مصر وجنوب السودان ودية جنوب السودان شارة قيادة منتخب مصر

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