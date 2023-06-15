الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. تغيان علي يطالب بتحسين حياة الشباب الصحية وتلبية حاجاتهم الأساسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

وجه الصحفي تغيان علي رضوان الأمين المساعد لحزب الإصلاح والتنمية الشكر لإدارة الحوار الوطني على فتح ملف تمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال.

وأكد الأمين المساعد لحزب الإصلاح والتنمية خلال كلمته بجلسة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ريادة الأعمال بالحوار الوطني أن الشباب هم الحصن المنيع للوطن وثروة الأمة الحقيقية ومصدر قوتها وهم تلك العجلة التي تحرك المجتمع فى كافة مناحي الحياة.

وطالب "علي" بضرورة تحسين حياة الشباب الصحية وتلبية حاجاتهم الأساسية من خلال برامج مدروسة بداية من المدرسة، حيث التربية الدينية لإيقاظ الضمير وكذلك التربية الوطنية حيث الانتماء وحب الوطن.

كما طالب بغرز المصطلحات السياسية والاقتصادية وإزالة العقبات أمامهم وأمام الأحزاب لممارسة السياسة حيث لا اقتصاد بدون سياسة.

وأكد أن نجاح فكرة الشباب في ريادة الأعمال يحتاج إلى تطوير العقل والفكر ووضع الخطط المالية والتسويقية وتحديد المنتج واكتساب المهارات الأساسية كإعداد خطط للعمل وبناء فريق عمل ومبادئ المحاسبة المالية وخدمة العملاء. قائلا: لن يأتي ذلك إلا بتنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى طلاب المدارس الثانوية الفنية والبيئات التعليمية ووجود تعليم قائم على الابتكار والإبداع والاستنتاج والاستنباط ومن ثم طرح البحث عن إجراءات للتغلب على المعوقات ومن أهمها التوسع في برامج التدريب وتنمية وتطوير الذات وبناء القدرات الشخصية.

وتابع: من هنا يمكن تمكين الشباب من ريادتهم للأعمال، حيث ما يبدأ العمل بذرة صغيرة ورائد هذا العمل يعمل على رعايته حتى يصبح قطبًا مؤثرًا سواء كان محلياً أو عالميًا ويحتاج ذلك لرجل ريادي يقاوم المخاطر التي يتعرض لها والتي نأمل من تذليلها لرواد الأعمال والنظر في توفير الاجهزة والمعدات والأجور والمصاريف والرسوم والضرائب.

واختتم: نأمل أن تساهم الدولة في فتح المجال وتذليل المشاكل الخاصة بالتمويل كرأس المال ومكان المشروع والمشاكل التسويقية والتضخم للمنافسة، وفي النهاية نجد أنه دون تذليل هذه العقبات لا يمكن لرائد الأعمال تحقيق هدفه المنشود، وعند تحقيق الهدف لابد أن يكون مساهمًا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

الإصلاح والتنمية إكتساب المهارات التربية الوطنية الخطط المالية الحوار الوطنى المهارات الأساسية المصطلحات السياسية المدارس الثانوية الفنية

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