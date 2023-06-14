قناة الناس| ربيع الأزهرى يحذّر من الذكاء الاصطناعى وتأثيره على تزييف الحقائق

حذّر الشيخ أحمد ربيع الأزهري من علماء وزارة الأوقاف من الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي الرهيب، وتأثيره على تزييف الحقائق والتاريخ.

وأضاف الأزهري، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة “الناس”: "وصلنا في هذا العهد إلى التزييف العميق، بعد ما كتب تاريخنا غيرنا، الأمر وصل لخطورة كبيرة، ممكن بعد كدة حد يعمل تزييف ويعمل فيديوهات تقول إننا لم ننتصر في حرب أكتوبر، لازم ناخد بالنا في عصر الذكاء الاصطناعي والميتافيرس من كل هذه الأمور وعلينا أن نربي أجيالنا على الوعي والهوية والانتماء للوطن، وإدراك الحقائق حتى نستشرف المستقبل بهوية قوية بلا تاريخ مزيف".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



