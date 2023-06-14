الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طبيب يكشف لـ"الدستور" أسباب الإصابة بالعصب السابع وأعراضه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشعر طلاب وطالبات الثانوية العامة في هذه الآونة بتوتر شديد، بسبب دخولهم في الوقت الرسمي لأداء امتحانات الثانوية لعام 2023، ويُصاب الكثير من الطلاب والطالبات بالعصب السابع وذلك بسبب الضغط والتوتر الشديد الذي يتعرض له الطلاب في هذا التوقيت.

ويرصد "الدستور" أسباب الإصابة بالعصب السابع وطرق الوقاية منه لطلاب الثانوية العامة في هذه الآونة، في سياق السطور التالية.

أسباب الإصابة بالعصب السابع 

أكدت الدكتورة لبنى نبيل، طبيب مخ واعصاب نفسي، أن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن التوتر والضغط الشديد يؤدي إلى إصابة الشخص بالالتهاب في العصب السابع، ومن ضمن الأسباب الأخرى هو الإجراءات الجراحية، إصابات الدماغ والوجه، والإصابة بفيروس، كما أنه مرض بكتيري ينتقل عن طريق حشرة القراد.

وتابعت الدكتورة لبنى نبيل، طبيب مخ واعصاب نفسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أعراض الإصابة بالالتهاب في العصب السابع  هو ضعف شديد في أحد نصفي الوجه، عدم القدرة على إظهار تعابير الوجه مثل الابتسام أو إغلاق العين، سيلان اللعاب من جانب الفم، ألم شديد حول الفك أو خلف الأذن على الجانب المصاب، وأخيرًا زيادة الحساسية للصوت على الجانب المصاب، والصداع".

وأضافت أنه على الشخص الذي يشعر بالأعراض السابقة عليه الذهاب إلى الطبيب فورًا وعدم السماح للأمر ان يمر مرور الكِرام لأن هذا يسهل على الشخص في التخفيف من الاعراض التي يتعرض لها وعدم الدخول في أعراض أخرى يصعب علاجها بشكل كامل وسريع.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 الإثنين الماضي، وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع  على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ  عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80  طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

أسباب الإصابة ارتفاع ضغط الدم اداء امتحان آداء إمتحانات ارتفاع ضغط

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