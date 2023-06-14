الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 110 محاضر لحملات التفتيش فى السنطة وزفتى وطنطا وبسيون

حملات
حملات

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تحرير ١١٠ محاضر خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز، بالسنطة، زفتى، طنطا وبسيون.

وأوضح المحافظ، في بيان، اليوم، أن اللجان تضم ممثلين من (مديرية الطبي البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء)، حيث تم المرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية  إلى جانب المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير ٣٦ محضرا من قبل مديرية التموين مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار،عدم وجود لوحة تشغيل، نقص وزن رغيف الخبز، التصرف في دقيق مدعم، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، تجميع خبز مدعم، عدم إعلان قائمة التموين.

وأضاف أن مديرية الصحة حررت خلال المرور ٥٢ محضرًا لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية إلى جانب بيع مثلجات غير صالحة، كما حررت هيئة سلامة الغذاء ٨ محاضر لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي  بالإضافة إلى تحرير الوحدات المحلية لعدد ١١ محضر نظافة وإشغال للطريق وتحرير مديرية الطب البيطري لعدد ٣ محاضر للذبح خارج المجازر.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب  ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧  أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).
 

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