الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: طقس الأربعاء ربيعى ودرجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل تحسن حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة على أنحاء البلاد.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك استقرارًا كبيرًا في حالة الطقس، لافتة إلى وجود بعض الأتربة في محافظات وسط الصعيد، وخليج السويس، بعض مناطق سيناء، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، في الساعات الأخيرة من الليل.

وأكدت منار غانم، أن طقس الأربعاء ربيعي؛ حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية 34 درجة على القاهرة الكبرى، وهناك حركة لنشاط الرياح، غير مثيرة للرمال أو الأتربة، إضافة إلى وجود شبورة مائية من ساعات الليل المتأخر والساعات الأولى من الصباح الباكر، لن تؤثر على مدار الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح في جنوب الصعيد، تصاحبه إثارة للرمال، كما أنه من المتوقع عدم سقوط أي أمطار على أنحاء الجمهورية يوم الأربعاء.

منار غانم الأرصاد

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