الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان ينافس فى رمضان 2024 بـ"جعفر العمدة 2"

رمضان برفقة صناع
رمضان برفقة صناع المسلسل

أعلن النجم محمد رمضان عن تعاقده على تقديم جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة، ليشارك من خلاله فى ماراثون دراما شهر رمضان المقبل 2024.

ونشر رمضان صورة تجمعه بالمنتج محمد سعدى، وعلق عليها: "وقعت، أمس، عقد مسلسل (جعفر العمدة) الجزء الثانى بعد ما اتطمنت إنه ثقة فى الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج ميديا هب تأليف محمد سامى ومهاب طارق إخراج محمد سامى.. رمضان 2024 يجمعنا".

دارت أحداث الجزء الأول فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

مسلسل جعفر العمدة تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

السيناريو والحوار النجم محمد رمضان جوري بكر شركة ميديا هب سعدى – جوهر شركة ميديا هب

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