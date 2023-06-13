الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والتنمية" يطالب بضرورة توسعة الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي

الإصلاح والتنمية
الإصلاح والتنمية

قالت النائبة سحر العشري، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن الزراعة أهم القطاعات الحيوية التي تؤثر على المجتمع واحتياجاته الأساسية، مضيفة أنه لابد من الاهتمام بالفلاح المصري للارتقاء بالقطاع الزراعة ولابد من دعم مستلزمات الإنتاج.

جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.

وأكدت العشري: "إننا نرى ضرورة توسعة الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي الزراعية وتقديم تيسيرات، بجانب تشديد الرقابة على محلات المبيدات".

وشددت على ضرورة تقديم الإرشاد الزراعي للفلاحين مع كل دورة زراعية، ولابد من عودة دور البنك الزراعي لدعم الفلاحين، بجانب توفير الميكنة الزراعية والاهتمام بزراعة محاصيل زيوت.

الإصلاح والتنمية البنك الزراعي الإنتاج الزراعي الأمن الغذائي استصلاح الأراضي الحوار الوطنى

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