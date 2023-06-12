الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول يوم امتحانات.. أولياء الأمور يترقبون خروج أبنائهم من مدرسة الشهيد على أحمد شوقى بالمعادى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

على أبواب مدرسة الشهيد نقيب شرطة على أحمد شوقي للبنات بالمعادي في القاهرة، اصطف الأهالي على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، منتظرين خروج أبنائهم من لجان الامتحان للاطمئنان عليهم.

ويؤدي طلبة الثانوية العامة اليوم امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وعلى الرغم من عدم إضافة المادتين للمجموع، إلا أن أولياء الأمور حرصوا على اصطحاب أبنائهم بأنفسهم إلى المدارس وظهرت عليهم علامات القلق.

وتقول والدة الطالبة أمنية سمير: “على الرغم من عدم إضافة المادتين للمجموع، إلا أنهما مواد نجاح ورسوب، لذا حرصنا على الحضور مع أبنائنا”.

امتحاني التربية الدينية لجان الامتحان للاطمئنان عليهم ارتفاع درجات الحرارة امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى امتحاني التربية الدينية والوطنية استمر الآهالي في الاصطفاف إضافة المادتين للمجموع إ

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