أول يوم امتحانات.. أولياء الأمور يترقبون خروج أبنائهم من مدرسة الشهيد على أحمد شوقى بالمعادى

على أبواب مدرسة الشهيد نقيب شرطة على أحمد شوقي للبنات بالمعادي في القاهرة، اصطف الأهالي على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، منتظرين خروج أبنائهم من لجان الامتحان للاطمئنان عليهم.

ويؤدي طلبة الثانوية العامة اليوم امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وعلى الرغم من عدم إضافة المادتين للمجموع، إلا أن أولياء الأمور حرصوا على اصطحاب أبنائهم بأنفسهم إلى المدارس وظهرت عليهم علامات القلق.

وتقول والدة الطالبة أمنية سمير: “على الرغم من عدم إضافة المادتين للمجموع، إلا أنهما مواد نجاح ورسوب، لذا حرصنا على الحضور مع أبنائنا”.