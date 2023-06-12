اقتصادية قناة السويس: نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد، وبذلك تدخل خدمة تموين السفن العابرة بقناة السويس حيز التنفيذ لأول مرة بموانئ المنطقة الاقتصادية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية، وفى هذا السياق أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تنفيذ خدمة تموين سفينة البضائع العامة VALENCIA EAGLE بعد تزويدها من البارجة DILOS التابعة لشركة MINERVA بسعة 380 طن مازوت، حيث استغرقت عملية التموين 3 ساعات بميناء شرق بورسعيد.

وأشار جمال الدين إلى أن عملية تموين السفينة تمت وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها، حيث تم اتباع كل إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية طبقًا للأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن بموانئ المنطقة يجعل مصر رائدة فى مجال الطاقة ويجذب الكثير من الخطوط الملاحية، مما يعد انعكاسًا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن .

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس والبترول انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء فى إطلاق هذه الخدمة من ميناء شرق بورسعيد بعد إصدار أول رخصتين لتموين السفن بالوقود لشركتى مينيروفا وبينونسيولا.

وفي شأن آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح المناورة الافتراضية لعملية مكافحة تلوث وانسكاب بترولي بميناء غرب بورسعيد "مصر المحروسة 19" بالتعاون بين اللجنة المركزية لمكافحة التلوث البترولي والمواد الخطرة المنقولة بحرًا التابعة لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة بتروسيف التابعة لقطاع البترول، وذلك للتدريب على مكافحة ومحاصرة البقع الزيتية المحتملة أو الانسكاب البترولي الذي قد ينجم عن عبور السفن العملاقة في المجرى الملاحي للقناة، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية.

وفي هذا السياق، أشاد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، بالتعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة في المناورة ضمن خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، مؤكدًا على التزام الهيئة الاقتصادية بمراعاة المعايير البيئية، واتخاذ كل التدابير واحتياطات الأمن والسلامة وفق متطلبات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

جدير بالذكر أن اختيار موقع المناورة بميناء غرب بورسعيد خاصة الرصيف السياحي يهدف إلى التدريب على إدارة الأزمات ومواجهة حوادث التسرب الزيتي البحري المُحتملة، وهو ما يدعم جهود تطوير الميناء ورفع كفاءته، بما يحقق الاستغلال الأمثل لإمكانيات وقدرات الميناء ويعزز من قدرته التنافسية بين موانئ البحر المتوسط.

وقد تضمنت المناورة الافتراضية المشتركة تنفيذ سيناريو محتمل يمكن التعامل به في حال وقوع حادثة تلوث بالزيت أو انسكاب بترولي، والعمل على احتواء بقعة الزيت المتسربة من إحدى السفن العابرة بالقناة ومثيلاتها، للتعامل مع حادث التلوث وفق أحدث تقنيات مكافحة التلوث ليكون محاكي التلوث بمثابة مقر لإدارة الأزمات فى حال وقوع أى حادث تلوث محتمل لتحقيق أفضل فهم لتنفيذ خطط الطوارئ والتشريعات التي تحكم التأهب والاستجابة في مواجهة حوادث التسرب الزيتي.

تجدر الإشارة إلى أن المناورة قد شاركت بها محافظة بورسعيد، الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والأطقم الفنية لمكافحة التلوث.

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