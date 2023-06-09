السيطرة على حريق محدود فى عقار سكنى بالقاهرة

شهدت منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، نشوب حريق محدود في أحد العقارات، وقد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه، قبل انتقاله إلى العقارات المجاورة.

لم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، وتم إجراء عمليات التبريد اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار تحديد قيمة الخسائر الناجمة عن الحادث.

كان قد ورد بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق في أحد العقارات بمنطقة وسط البلد، على الفور توجه رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم التعامل مع الحريق وإخماده قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، بدون أي خسائر في الأرواح.

فيما يجري رجال الأمن سؤال شهود العيان واستكمال المعاينات للوقوف على أسباب الحريق.