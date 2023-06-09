رئيس اتحاد المستثمرات العرب: الرئيس السيسى صنع نقلة نوعية فى جذب الاستثمارات

قالت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا، تمثل نقلة نوعية في جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وقالت يسي، خلال زيارتها الأخيرة للأردن، إن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال الاجتماع تحتوي على عدة تيسيرات وإغراءات للمستثمرين المصريين والأجانب، موضحة أن هذه القرارات طوق نجاة جديد من الرئيس السيسي لتشجيع الاستثمار في مصر.

وأضافت أن البيئة الاستثمارية عقب هذه القرارات أصبحت الأفضل على مستوى العالم ووضعت أرضا خصبة للاستثمار بمميزات يبحث عنها المستثمر مع حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي خلال 9 السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن هذه القرارات جعلت الروتين والقيود حالة من الماضي وبات على الجهات التنفيذية سرعة وضع آليات التنفيذ من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات الداخلية والأجنبية، مؤكدة أن الرئيس السيسي يعمل ومنذ اليوم الأول على إزالة كافة القيود المعرقلة لجذب الاستثمارات وخصوصا من الخارج.

ولفتت إلى أن مسألة تخفيض تكلفة تأسيس الشركات وسرعة الحصول على الموافقات المطلوبة من خلال مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، الحصول على الرخصة الذهبية، عوامل تؤكد أن الدولة المصرية أصبحت تحارب معوقات الاستثمار الخاصة بالمستثمرين، مشيرة إلى أن القيادة السياسية لديها رؤية واضحة بشأن جذب الاستثمارات وتستمتع للجميع من أجل تقديم المساعدة والمزيد من عوامل الجذب الاستثماري.

ونوهت رئيس اتحاد المستثمرات العرب إلى أن الاتحاد على تواصل مستمرة مع الدولة المصرية وتتابع معها كافة تفاصيل العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل مع الحكومة يد بيد من أجل جعل البيئة الاستثمارية في مصر الأولى من حيث جذب الاستثمارات ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وشددت هدى يسي على ضرورة استمرار التواصل بين المستثمرين والحكومة وهو ما يقوم به اتحاد المستثمرات العرب الذي يضم مجموعة كبيرة من المستثمرين والمستثمرات العرب بهدف جعل المنطقة العربية رقم صعب في معادلة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأشادت باهتمام الرئيس السيسي بالاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ورؤوس الأموال، وذلك من خلال رئاسته المجلس الأعلى للاستثمار فى مصر الذى أصدر مؤخرا 22 قرارا تتضمن كافة التيسيرات والتسهيلات وتمثل نقلة نوعية في عوامل جذب الاسثتمارات، مؤكدة أن حرص القيادة على ضخ المزيد من الاستثمارات بات هو الشغل الشاغل لها.

ورأت هدى يسي أن التعاون الاقتصادي المصري العربي وكذلك الآلية الثلاثية بين مصر والأردن والعراق والتحالف الاقتصادي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين يؤكد أن آليات التعاون والعلاقات الاقتصادية العربية تمر بمرحلة جديدة وفارقة نحو التكامل والتنسيق التام وتحقيق منافع ومصالح مشتركة لشعوب المنطقة العربية بأسرها.

وأوضحت أن اتحاد المستثمرات العرب تم إنشاؤه عام 2005 بمقر جامعة الدول العربية، ليكون صوتا للمرأة العربية المستثمرة والآن أصبح معبرا أيضا عن المستثمرين كافة، مشيرة إلى أنه يضم نخبة من الكفاءات والخبرات النسائية وغير النسائية بهدف تعزيز دور المرأة العربية في تشجيع الاستثمار وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية.

وتابعت أن الاتحاد يهدف إلى تشجيع المستثمرات العرب والمستثمرين لإقامة مشروعات عربية مشتركة مع شركات أجنبية بهدف الاستفادة من التكنولوجيا العالمية، والعمل على تشجيع الاستثمار العربى، مؤكدة أن الاتحاد يعيش أزهى عصوره وخصوصا في مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي الراعي الأول والداعم والمساند لتعزيز مشاركة المرأة في كافة القطاعات ومنها الاستثمار في كافة البلدان العربية.

وعن العلاقات المصرية الأردنية وخصوصا الاقتصادية، لفتت رئيس اتحاد المستثمرات العرب إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات تاريخية ومتجذرة على مر العصور، مؤكدة أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وعمان لها طابع خاص بحكم عمق العلاقات بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وكذلك العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

يذكر أن اتحاد المستثمرات العرب أُنشئ عام 2005 بهدف تعزيز دور المرأة وتشجيع الاستثمار في الوطن العربي، وهو منظمة عربية غير حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتحت مظلتها، ويضم اتحاد المستثمرات أكثر من 20 دولة عربية.