التحقيق مع طالب أدى امتحان الإحصاء بدلاً من صديقه فى الجيزة

شهدت منطقة أوسيم، الأربعاء، قيام طالب بأداء امتحان مادة الإحصاء في الثانوي التجاري بدلاً من آخر وتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت سير التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من رئيس مباحث أوسيم يفيد بتلقيه بلاغ من مدير الإدارة التعليمية بأنه أثناء امتحان مادة الإحصاء للصف الثالث التجاري بمدرسة أوسيم قام "ا.م" 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى بانتحال صفة الطالب "م.ي"17 سنة بالصف الثالث التجاري ودخل الامتحان بدلًا منه.

تم ضبط الطالب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.