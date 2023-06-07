الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع طالب أدى امتحان الإحصاء بدلاً من صديقه فى الجيزة

التحقيق مع طالب
التحقيق مع طالب

شهدت منطقة أوسيم، الأربعاء، قيام طالب بأداء امتحان مادة الإحصاء في الثانوي التجاري بدلاً من آخر وتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت سير التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من رئيس مباحث أوسيم يفيد بتلقيه بلاغ من مدير الإدارة التعليمية بأنه أثناء امتحان مادة الإحصاء للصف الثالث التجاري بمدرسة أوسيم قام "ا.م" 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى بانتحال صفة الطالب "م.ي"17 سنة بالصف الثالث التجاري ودخل الامتحان بدلًا منه.

تم ضبط الطالب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اوسيم طالب اداء امتحان مادة الإحصاء الثانوى التجارى

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية حادة غدًا الخميس

لن أذهب لبرشلونة.. ميسي يعلن "رسميًا" فريقه الجديد

تنسيق مدرسة ايجيبت جولد للعام الدراسي الجديد 2023-2024

"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

مصرع شاب فى ظروف غامضة بقنا

إحالة نقاش وعامل للمفتى بتهمة استدراج شخص وقتله فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس