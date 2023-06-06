الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 240 طن قمامة ومخلفات وتراكمات من شوارع زفتي بالغربية

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رفعت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، 240 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح  رئيس مركز زفتى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأضاف أن رئاسة مركز ومدينة زفتى، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها، مما أسفرت عن صيانة وإصلاح نحو 21 كشافًا وتركيب 6 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أكد متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

رفع 240 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع زفتي بالغربية إبراهيم فايد بمحافظة الغربية تراكمات أتربة قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة طن قمامة ومخلفات زفتى بالغربية معدات الوحدة المحلية

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