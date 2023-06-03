السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق كابل كهرباء فى بولاق الدكرور دون إصابات

إطفاء حريق
إطفاء حريق

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بكابل كهرباء في شارع فيصل ببولاق الدكرور دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة باندلاع حريق بكابل كهرباء في شارع فيصل الرئيسي ببولاق الدكرور.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وتم التنسيق مع طوارئ الكهرباء وإصلاح العطل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

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