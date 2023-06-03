احتفلت بعيد ميلاد حسام.. شيرين تتصدر التريند في آخر ظهور لها (فيديو)

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند محركات البحث على مواقع الإنترنت خلال دقائق في آخر ظهور لها مع زوجها المطرب حسام حبيب.

وتداول رواد السوشيال ميديا وجماهير الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديو احتفالها بعيد ميلاد زوجها المطرب حسام حبيب.

وتفاعل عدد كبير من محبي شيرين عبد الوهاب ومعجبيها مع الفيديو الذي اقتصر على شيرين وحسام فقط، وظهر فيه حسام وهو يقوم بإطفاء شمعة على قطعة كيك صغيرة. وتفاعل عدد كبير من متابعي شيرين مع الفيديو والصور.

وسادت أجواء السعادة على شيرين خلال الاحتفال وتعبيرا منها عن حبها لحسام حبيب حيث قامت باحتضانه وتقبيله في الفيديو وحظى الفيديو تفاعل كبير من قبل جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/Cs9fmMLoW_k/?utm_source=ig_web_copy_lin

تعاون شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب الفترة المقبلة

وفي وقت سابق، كشف الفنان حسام حبيب عن أغنية جديدة تجمعه بزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب والتي من المنتظر إصدارها خلال الفترة المقبلة، و أكد على أنهم عملوا على أغنية مختلفة عما قدموه من قبل وهناك أغنية تدور في إطار الفرحة تجمعهما أيضًا.