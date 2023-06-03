السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

احتفلت بعيد ميلاد حسام.. شيرين تتصدر التريند في آخر ظهور لها (فيديو)

شيرين عبدالوهاب وحسام
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند محركات البحث على مواقع الإنترنت خلال دقائق في آخر ظهور لها مع زوجها المطرب حسام حبيب.

وتداول رواد السوشيال ميديا وجماهير الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديو احتفالها بعيد ميلاد زوجها المطرب حسام حبيب.

وتفاعل عدد كبير من محبي شيرين عبد الوهاب ومعجبيها مع الفيديو الذي اقتصر على شيرين وحسام فقط، وظهر فيه حسام وهو يقوم بإطفاء شمعة على قطعة كيك صغيرة. وتفاعل عدد كبير من متابعي شيرين مع الفيديو والصور.

وسادت أجواء السعادة على شيرين خلال الاحتفال وتعبيرا منها عن حبها لحسام حبيب حيث قامت باحتضانه وتقبيله في الفيديو وحظى الفيديو تفاعل كبير من قبل جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/Cs9fmMLoW_k/?utm_source=ig_web_copy_lin

تعاون شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب الفترة المقبلة

وفي وقت سابق، كشف الفنان حسام حبيب عن أغنية جديدة تجمعه بزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب والتي من المنتظر إصدارها خلال الفترة المقبلة، و أكد على أنهم عملوا على أغنية مختلفة عما قدموه من قبل وهناك أغنية تدور في إطار الفرحة تجمعهما أيضًا.

شيرين عبدالوهاب محبي شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبدالوهاب جماهير الفنانة شيرين عبدالوهاب حسام حبيب

الأكثر قراءة

"الإسكان" تتابع العمل بـ"صناعية القاهرة الجديدة"

بدء مؤتمر "اتحاد أمل صيادلة مصر" لمناقشة رفع الحراسة وإجراء الانتخابات

اليوم.. الأهلى يؤدى مرانه الأخير على استاد القاهرة قبل مواجهة الوداد

مرسى علم تستقبل 9 آلاف سائح اليوم

محافظ مطروح يتابع انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية فى عدد من مشروعات الإسكندرية بعد قليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس