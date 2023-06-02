الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم سعيد: رفع حد سقف الدين أزمة سنوية داخل أمريكا

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة قانون رفع حد سقف الدين، أزمة سنوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول الموازنة العامة للدولة ودور القروض فيها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الخلاف يدور حول هل من حق الدولة ترفع سقف الدين أو لا، مردفا أن الخلاف عبارة عن شد وجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يرى الجمهوريون، أن الديمقراطيين ينفقون بكثرة في قوانين الضمان الاجتماعي والضمان الصحي.

ولفت سعيد إلى أن الديمقراطيين كانوا يضغطون أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى لا يقلل الإنفاق على الضمان الاجتماعي والصحي.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان موقفه ضعيفا، في تمرير القانون، لأن الجمهوريين عندهم الأغلبية في مجلس النواب.

رفع سقف حد الدين بايدن

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