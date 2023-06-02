رسميًا.. رافاييل لياو يجدد عقده مع ميلان حتى 2028

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه البرتغالي رافاييل لياو حتى صيف 2028.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد لياو مع ميلان بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

ونشر نادي ميلان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله بأن لياو جدد عقده مع الفريق لمدة 5 مواسم.

وبحسب تقارير صحفية، فإن لياو جدد عقده بزيادة في الشرط الجزائي، الذي أصبح 175 مليون يورو، مع زيادة في الراتب أيضًا.

ويتحصل لياو بموجب عقده الجديد على راتب سنوي يُقدر بـ5 ملايين يورو + 2 مليون يورو كإضافات ومكافأة توقيع.

وانتقل لياو إلى ميلان صيف عام 2019 قادمًا من ليل الفرنسي، ليخوض 162 مباراة مع الفريق، مسجلًا 41 هدفًا، إضافة لصناعته 29 آخرين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وقاد لياو فريق ميلان للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.