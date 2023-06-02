الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. رافاييل لياو يجدد عقده مع ميلان حتى 2028

رافاييل لياو
رافاييل لياو

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه البرتغالي رافاييل لياو حتى صيف 2028.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد لياو مع ميلان بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

ونشر نادي ميلان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله بأن لياو جدد عقده مع الفريق لمدة 5 مواسم.

وبحسب تقارير صحفية، فإن لياو جدد عقده بزيادة في الشرط الجزائي، الذي أصبح 175 مليون يورو، مع زيادة في الراتب أيضًا.

ويتحصل لياو بموجب عقده الجديد على راتب سنوي يُقدر بـ5 ملايين يورو + 2 مليون يورو كإضافات ومكافأة توقيع.

وانتقل لياو إلى ميلان صيف عام 2019 قادمًا من ليل الفرنسي، ليخوض 162 مباراة مع الفريق، مسجلًا 41 هدفًا، إضافة لصناعته 29 آخرين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وقاد لياو فريق ميلان للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ميلان رافاييل لياو لياو نادي ميلان ميلان الإيطالي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. "الوثائقية" تبدأ بث سلسلة وثائقيات 30 يونيو

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس

قبل العيد.. أسعار اللحوم "قائم" اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء في إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى