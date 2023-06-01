خبير ذكاء اصطناعي: الآلات أصبحت قادرة على التفكير مثل البشر

تحدث سامر عبيدات، خبير الذكاء الاصطناعي، عن ما يشهده العالم من تطور غير مسبوق في عالم التكنولوجيا فيما يخص الذكاء الاصطناعي.

وقال في مداخله عبر تطبيق سكايب على قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، اليوم الخميس، إن ما يشهده العالم اليوم هو نتاج بحوث علمية بدأت منذ 1950، حيث كان يتساءل آلان تورينج، عالم الرياضيات البريطاني المعروف، هل يمكن للآلات أن تفكر؟، واليوم هذا السؤال تم إجابته حيث نشهد فعليًا أن الآلات بدأت في التفكير مثل البشر.

وتابع أنه عند مقارنة الذكاء الاصطناعي بالذكاء البشري، فإنها تعتمد على إنجاز المهام وإنتاج المحتوى بشكلٍ أسرع وأقل تكلفة وأكثر دقة، مثل ما حدث مع رئيسة الوزراء الدنماركية، حيث أنتجت المحتوى لخطابٍ في المجلس، وهذا ما حدث بشكلٍ أوسع منذ 9 أشهر في كثير من دول العالم.

وأضاف أن ما نشهده اليوم هو فعليًا أنظمة تسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative artificial intelligence، تم بناءها بشكل أساسي على شكل شبكات عصبية اصطناعية توليدية قادرة على إنتاج محتوى عالي الجودة وبشكل لحظي وسريع بشكل آلي ينافس المحتوى أو المنتج الذي ينتجه البشر.