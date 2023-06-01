الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة القاهرة تخصص 6.5 مليون جنيه لصيانة مصاعد وتكييفات قصر العيني الفرنساوي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

ووافق مجلس الجامعة على عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الجامعات الأجنبية المرموقة، وأشاد المجلس بحصول كلية الإعلام على الاعتماد الدولي، وحصول كلية الطب البيطرى على اعتماد  المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH، كمركز مرجعي دولي بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تجديد شهادة الأيزو 9001-2015 للأمانة العامة ومركز الجامعة لضمان الجودة للعام التسع على التوالى، ووافق المجلس على صرف 6 ملايين و500 ألف جنيه لمستشفى قصر العينى الفرنساوى لأعمال الصيانة العاجلة للمصاعد والتكييفات.

وفي مستهل الاجتماع، رحب مجلس جامعة القاهرة بصدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة نجلاء رأفت عميدًا لكلية الآداب، والتي أدت القسم أمام رئيس الجامعة ومجلس الجامعة.

وكرم الدكتور محمد الخشت، خلال مجلس الجامعة، كلا من الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري لجهودها المتميزة مع فرق العمل ووكلاء الكلية والتى أدت إلى حصول الكلية على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH”‎‎ كمركز تعاون مرجعي دولي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط، والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، لجهودها البارزة مع فرق العمل والوكلاء في النهوض بالكلية وحصولها على الاعتماد الدولي لجميع برامجها الدراسية من مؤسسة AQAS الألمانية، كما وجه الشكر للدكتورة ليلى عبد المجيد لدورها البارز في الحصول على الاعتماد الدولي.

ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، عمداء الكليات والمعاهد بمتابعة سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع اللجنة العليا للامتحانات، والالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، والاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة مراعاة أن تكون الأسئلة مناسبة لقدرات الطلاب وعدم تعجيزهم ومتناسبة مع وقت الامتحان، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، وأن تكون الامتحانات طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية وقياس قدرات الطلاب، مشددًا على ضرورة سرية الامتحانات ومنع تداولها عبر أي وسيلة، وتواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، وسرعة إعلان النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة بعد تصحيحها ومراجعتها ورصدها.

وناقش المجلس مقترح دعم مهارات الابتكار وتسجيل براءات الاختراع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى بعض المقترحات الخاصة بجائزة الدكتور طه حسين.

 

 

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