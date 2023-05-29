الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 3 سنوات لعاطلين سرقا سائق "توكتوك" بالإكراه في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما في واقعة سرقة سائق "توكتوك" بالإكراه.

 صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق عبد العظيم عليان، رئيس المحكمة، و بعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعى، والمستشار ياسر حسن حسان، والمستشار أحمد أنور إبراهيم، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 15338 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ من المجني عليه، بقيام المتهمين بسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

- نتائج التحريات

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث ، أنه حال قيام المجني عليه " م.إ.ع" 16 سنة سائق توك توك ، بممارسة عمله وسيره بالطريق العام ، استوقفه المتهمان كل من من " م.ع.م" عاطل  و " م.م.م" عاطل ، وطلبا منه توصيلهم ، وخلال سيره استدرجوه الي مكان ارتكاب الواقعة بأن اوهموه برغبتهم في توصيلهم إليه ، وحال وصولهم لوجهتهم ،جذبة المتهم الأول خارج التوكتوك وأشهر المتهم الثاني سلاح أبيض مطوة في مواجهته مهددا اياه بها، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي الدراجة قيادته والتي قادها المتهم الأول وفروا بها هاربين ، وتحرر محضر بالواقعة وتمكن قسم شرطة المنتزة ثالث من ضبط المتهمين وبعرضهما علي النيابة.

وأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

ارتكاب الواقعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية السجن 3 سنوات تحت تهديد السلاح تحريات ضباط مباحث قسم شرطة جنايات الإسكندرية

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