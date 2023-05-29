الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن أبوالعلا: تعديلات قانون الضريبة على الدخل مثال للعدالة الاجتماعية

ايمن ابو العلا
ايمن ابو العلا

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بـمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تعد مثالا للعدالة الاجتماعية وخطوة نحو دخول الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ووجه أبوالعلا خلال كلمته، ثلاث أسئلة، مطالبا وزير المالية بتقديم توضيح بشأنها، أولها، سبب عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن الذى نصت المادة 139 من قانون الضرائب على الدخل، على تشكيله منذ 13 عاما، مشيرا إلى أن ذلك المجلس سينظم السياسة الضريبية بدلا من السياسات غير الواضحة حاليا، قائلا: تقريبا كل شهر تتقدم الحكومة بتعديلات ضريبية إلى مجلس النواب.

وأضاف أبوالعلا: أيضا بالنسبة للحد الأدنى للإعفاء الضريبي فهو قليل جدا، قائلا،: كان الحد الأدنى للإعفاء منذ عدة سنوات 9 آلاف جنيه، والآن أصبح 15 ألف جنيه، وهو رقم ضئيل، كما أن الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية سبق وأعلنت منذ شهر عن الحد الأدنى للإعفاء أصبح 36 ألف جنيه، متسائلا: لماذا لم نلتزم بالحد الذى أعلنه الرئيس، وأين القطاع الخاص والقطاع العام.

وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، متسائلا: “ماذا عن أموال المعاشات؟، هل سيكون هناك مساس بأموال المعاشات؟، محذرا من المساس بها فى تلك المنظومة بصورة أو أخرى”.

وأعلن أبوالعلا عن موافقته على التعديلات المقدمة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقانون الخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

الاقتصاد غير الرسمي الإصلاح والتنمية الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الدكتور حنفي جبالي الدكتور أيمن أبو العلا السياسة الضريبية الضرائب على الدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي

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