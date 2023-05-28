الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديسة ريتا بطوه

ترأس الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الأحد، صلاة القداس الإلهي احتفالا بعيد القديسة ريتا وذلك بكنيسة القديسة ريتا بطوه.

كان في استقباله الأب رافائيل فوزي راعي الكنيسة وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك، وألقى الأنبا باسيليوس العظة بعنوان متطلبات ومعوقات التوبة، واختتم القداس الألهي بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة.

وعقب القداس الألهي اجتمع الأنبا باسيليوس مع المجلس الرعوي ومسؤولي الأنشطة والخدمات بالكنيسة، واستمع لكل الآراء والمقترحات وأعطى صاحب توجيهاته وتوصياته ووضع رؤى وآليات للعمل بها الفترة المقبلة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة.

جدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في أطار اهتمام صاحب النيافة الأنبا باسيليوس ومتابعته الأحوال الرعوية في كل كنائس الإيبارشية.