السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: الذكاء الاصطناعي تسلل من الروايات الخيالية ليصبح جزءًا من حياتنا

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الذكاء الاصطناعي هو ما يتم تطويره عبر أنظمة الكمبيوتر القادرة على أداء المهام التي تتطلب عادة ذكاء بشريًا كالإدراك البصري والتعرف على الكلام واتخاذ القرار والترجمة بين اللغات وغيرها من الأشياء الأخرى النافعة للأشخاص.

وأضاف  خلال حلقة بنرامج “واجه الحقيقة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الإنسان سعى في اختراع ما يمكنه محاكاة العقل البشري، وفي الوقت نفسه اختلف العلماء حول مفهوم الذكاء الاصطناعي، حيث أنه في عام 1872 تحدث صموئيل بتلر في روايته “إريوهون” عن الآلات التي ستلعب دورًا كبيرًا في تطوير البشرية وتنقلها الى الازدهار. 

الذكاء الاصطناعي ظل مجرد فكرة مرتبطة بروايات الخيال العلمي

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي ظل مجرد فكرة مرتبطة بروايات الخيال العلمي، ولكن في عام 1956 أصبح الذكاء الاصطناعي تخصصًا أكاديميًا إلا أن نصيب العلماء من الفشل كان أكبر بكثير من النجاح، حيث وصفت سنوات التشاؤم بأنها شتاء الذكاء الاصطناعي، وفي النهاية فقد تسلل الذكاء الاصطناعي من الروايات الخيالية ومختبرات الأبحاث ليصبح جزءا من حياتنا يصعب الاستغناء عنه.

عادل حمودة الذكاء الاصطناعي الروايات الخيالية حياتنا محاكاة العقل البشري الإدراك البصري

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