أستاذ زراعة يوضح مميزات الزراعة الآلية لمحصول القطن

قال أحمد أبواليزيد أستاذ الزراعة، إن المشروعات القومية التي تمت في المجال الزراعي كانت تتسم بالتحول والتقدم الصناعي، عن طريق التحول من العمليات الزراعية التقليدية إلى أخرى حديثة ومميكنة تتسم بالسرعة وتوفير الوقت والنفقات.

وأضاف أبواليزيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن زراعة القطن كانت تعاني قديمًا من عدة مشاكل، ولكن أصبح الآن هناك تحديث كامل لمنظومة زراعة القطن، منوهًا بأن الجمع الآلي للقطن يتطلب عدة أمور، مثل زراعة محاصيل معينة تتناسب مع الجمع الآلي.

أستاذ الزراعة: تحديث كامل لمنظومة زراعة القطن

وأوضح أستاذ الزراعة أنه كان هناك اهتمام شديد بتوفير أصناف قطن يتم زراعتها بشكل مناسب مع الجمع الآلي، مشددًا على أن الجمع الآلي سيحافظ على خصائص القطن المصري المميز.