الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نقل النواب" توافق على تعديل اتفاق منحة المساعدة الفنية للخط الأول للمترو

مجلس النواب
مجلس النواب

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم الخميس، لبحث ودراسة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة المساعدة الفنية رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى بشأن زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وينص التعديل الأول لاتفاق منحة ( المساعدة الفنية) رقم ٤٨٢٩٨ للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة- مرحلة التحديث الأولى - بشأن زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة)، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ ٣٥١ ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها ٣ ملايين و ٣٥٦ ألف والموقع بتاريخ ٢٠١٣/١/١٧، حيث يتم زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة المموله من الصندوق الخاص للممولين بالبنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 351 الف يورو ليصبح الاجمالى 3 مليون و356 ألف يورو. 

والهدف العام لهذه  المهمة هو تقديم المساعدة في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامه بالادارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة بالإضافة إلى تحسينات أخرى في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما تهدف المنحة في المساعدة في التطوير والتحسين الأداء البيئي والصحي والسلامة في عملياته لتلبية السياسة البيئية والإجتماعية للبنك ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والإجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو القاهرة وأيضا اختار استشباري مؤهل للقيام بالإشراف على البناء بموقب مدة  عقد PIDICوشراء نظام تخطيط موارد المؤسسة وتقديم المساعدة. 

وايضا تشمل المنحة تقديم، الاستشارة الفنية لاعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل، والهدف العام من المهمة في دعم إعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة الجديد، ويتضمن ذلك قدرة تشغيل لمدة ١٢ شهرًا لضمان التنفيذ الفعال واعتماد برنامج تخطيط موارد المؤسسة الجديد عبر وحدات تشغيل الشركة المصرية الإدارة وتشغيل المترو.

وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال إجتماعها اليوم الخميس، على  قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة المساعدة الفنية رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى بشأن زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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