الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين وغرامة مليون جنيه بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم مليون جنيه، في اتهامهم بتهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا.

يشار إلى أنه صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة النزهة، هربوا وآخرون مجهولون حال كونهم جماعة إرهابية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي «مبالغ مالية» من 3 أشخاص بطريقة غير شرعية بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة إيطاليا وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.

 

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