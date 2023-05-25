المطران عطاالله حنا: فلسطين مظلومة في الاعلام الغربي والبعض يسعى لتهميش قضيتها

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، لدى استقباله وفدا إعلاميا من عدد من الدول الأوروبية من ان فلسطين مظلومة في الاعلام الغربي وقضية مهمشة ونحن نستثني من هذا بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي التي يشرف عليها اشخاص متحلين بالاستقامة والصدق والموضوعية والانحياز لقضايا العدالة في عالمنا.

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، نتساءل لماذا هذا التهميش لأنبل واعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث ولماذا هنالك مساحات إعلامية كبيرة مدفوعة الاجر هدفها التشويه والتضليل والتزوير والإساءة لشعبنا الفلسطيني ولقضيته العادلة ناهيك عما يتعرض له المحتوى الفلسطيني في عدد من منصات التواصل الاجتماعي من استهداف وشطب وإلغاء.

وتابع المطران، فهم يحرضون على الفلسطينيين تارة يصفونهم بأنهم إرهابيين وتارة ينعتونهم بأنهم مجموعة من القتلة والمجرمين ،في حين ان شعبنا ليس هذا وليس ذاك فهو شعب متحضر ومن حقه ان يدافع عن كرامته وحريته وارضه التي سلبت منه .

- الفلسطينيون أصحاب قضية عادلة



وأشار إلى أن الفلسطينيون أصحاب قضية عادلة وهم يتوقون الى العدالة ونعتقد بأن وسائل الاعلام في عالمنا يجب ان تتعاطى بموضوعية مع معاناة شعبنا وان تنقل الحقائق والوقائع كما هي بعيدا عن التضليل والتشويه والتزوير .

واستطرد ان الحقيقة كفيلة بأن تغير الشيء الكثير في عالمنا فالفلسطينيون يريدون ان تتسع رقعة اصدقاءهم في كل مكان في هذا العالم وهم يريدون ان يتفهم العالم لمعاناتهم وان يؤازر قضيتهم ونحن ننظر الى مسألة احياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة مؤخرا على انها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح ونتمنى ان تستمر مثل هذه المبادرات لكي يصل صوت فلسطين الى كل مكان ولكي يدرك العالم بأسره جسامة الظلم الواقع علينا.



وقدم المطران للوفد تقريرا تفصيليا عن أحوال مدينة القدس وما يتعرض له الفلسطينيون في اكثر من مدينة وقرية ومحافظة، من اقتحامات وتدمير للمنازل واغتيالات واستهداف للمدنيين، كما وقدم للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات.