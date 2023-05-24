أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف غموض مقتل ربة منزل بالنوبارية

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة جهودهم لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل إحدى شقق منزلها فى ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى غرب النوبارية وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس نيابة مركز وادي النطرون التحقيق وقرر انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم غرب النوبارية يفيد بورو بلاغا من" حسن إ موز" 60 سنة، تاجر، مقيم دائرة القسم بالعثور على جثة زوجتة " تحية م م" 50 سنة، ربة منزل مذبوحة داخل شقة بالطابق الثاني غير مأهولة بالسكان.

وانتقل على الفور ضباط مباحث فرع البحث الجنائى، برئاسة العقيد أحمد سمير، رئيس فرع البحث الجنائي ومباحث غرب النوبارية وتبين من خلال المعاينة وجود جثة المجنى عليها مسجاة على ظهرها وترتدى ملابسها بالكامل وتتحلى بخاتم ذهب ومحبس داخل إحدى الشقق السكنية الغير مأهولة بالسكان بالطابق الثاني بالمنزل الذى تقيم به مع زوجها.

بمناظرة الجثة تبين وجود جرح ذبحى بالرقبة وعدد من الطعنات المتفرقة بالصدر والبطن والكتف، وعثر بجوار الجثة على الهاتف المحمول الخاص بها

وتوصلت التحريات الأولية وأقوال جيران المجنى عليها إلى أنها تتمتع بسمعة طيبة ومعروف عنها أعمال الخير فى المنطقة، حيث تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث للتحرى حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها والأداة المستخدمة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى النوبارية وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.