الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مجلس الأعمال الإفريقي: نهدف لخلق فرص تنافسية عالية للاستثمار والتجارة والتصنيع

مجلس الأعمال الإفريقي
مجلس الأعمال الإفريقي

قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، إن مجلس الأعمال الإفريقي تم إنشاءه بقرار قمة إفريقية، كي يكون هذا المجلس صوت القطاع الخاص الإفريقي لإزالة كافة العقبات التي تقع أمام هذا القطاع.

 مجلس الأعمال الإفريقي 

وأكدت رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرؤية التأسيسية لهذا المجلس أن تكون إفريقيا ذات تنافسية عالية وذات ابتكار بلا حدود للاستثمار والتجارة والتصنيع، ولهذا يعتبر هذا المجلس بمثابة المظلة التي من أجلها تم النظر بجدية في الطرق التي تهدف إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة في القارة.

وأضاف في حديثه، أن المجلس يسعى جاهداً إلى دعم القطاع الخاص بمختلف المجالات لتجاوز كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وتابعت:" تم إنشاء أكثر من 20 لجنة متخصصة في كافة المجالات مثل لجنة المرأة، البيئة، الطاقة، الأزياء، الزراعة، الصناعة، وغيرها من اللجان المختلفة.

الاستثمار الإفريقي 

واستطردت: "المجلس يسهم في دعم المرأة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية". 

وذكرت: "تحديات القارة الإفريقية هو عدم وجود حكومة داعمة للاستثمار في القطاع الخاص، ونعمل على تعزيز وعي المصدرين بأهمية التجارة مع القارة".

وأشارت إلى أنها تريد أن يكون هناك بيئة جاذبة للاستثمار، وهذه البيئة يمكن تحقيقها من خلال إصدار الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص.

أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي اكسترا نيوز المجلس الإفريقي استثمار القطاع الخاص

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