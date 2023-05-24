الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الوزراء" يوافق على متطلبات "التعليم" بشأن تطوير المناهج الدراسية

طلاب
طلاب

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد على عدة متطلبات استكمالًا لتطوير المناهج الدراسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 

وتضمنت الموافقة التعاقد على طبع وتوريد كُتب التعليم المُطور وحقوق الملكية الفكرية لها، للصفين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، والصفوف: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، من المرحلة الابتدائية، وذلك مع الشركات المُبرمة بينها وبين الوزارة عقود طبع وتوريد كتب الصفوف المطورة.

كما شملت الموافقة تعاقد الوزارة مع دُور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية للكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها، والخاصة بالمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والثانوي الفني، وكذا التعاقد مع دُور النشر أصحاب الملكية الفكرية للكتب التي تمتلك الوزارة حقوق النشر والطبع والتوزيع لها، للمرحلة الثانوية العامة، تمهيدًا لرفعها على المنصة الإلكترونية للوزارة.

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

"الوزراء" يوافق على مشروع قرار بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

"الوزراء" يوافق على متطلبات "التعليم" بشأن تطوير المناهج الدراسية

بسبب خلافات الإيجار.. حبس المتهم بقتل عمه بالوراق 4 أيام

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية