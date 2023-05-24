"الوزراء" يوافق على متطلبات "التعليم" بشأن تطوير المناهج الدراسية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد على عدة متطلبات استكمالًا لتطوير المناهج الدراسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتضمنت الموافقة التعاقد على طبع وتوريد كُتب التعليم المُطور وحقوق الملكية الفكرية لها، للصفين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، والصفوف: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، من المرحلة الابتدائية، وذلك مع الشركات المُبرمة بينها وبين الوزارة عقود طبع وتوريد كتب الصفوف المطورة.

كما شملت الموافقة تعاقد الوزارة مع دُور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية للكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها، والخاصة بالمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والثانوي الفني، وكذا التعاقد مع دُور النشر أصحاب الملكية الفكرية للكتب التي تمتلك الوزارة حقوق النشر والطبع والتوزيع لها، للمرحلة الثانوية العامة، تمهيدًا لرفعها على المنصة الإلكترونية للوزارة.