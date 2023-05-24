الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع احتفال إيبارشية دشنا بمرور 32 عامًا على سيامة مطرانها.. من هو الأنبا تكلا؟

الأنبا تكلا
الأنبا تكلا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الجمعة 26 مايو بعيد سيامة الأنبا تكلا مطران دشنا للأقباط الأرثوذكس.

وبدأ كهنة وأبناء الإيبارشية في الاحتفال بمطرانهم من خلال البرقيات والرسائل الاحتفالية.

وتزامنًا مع احتفال الكنيسة بعيد سيامو الأنبا تكلا والاحتفال أيضًا بعودته لأرض الوطن اليوم عقب رحلة رعوية دامت في الولايات المتحدة الأمريكية شهرًا كاملاً، ترصد الدستور في سطور  أبرز المعلومات عنه.
 
 الأنبا تكلا من مواليد القاهرة حيث ولد في شبرا في 1 يوليو عام 1960  

حصل على الابتدائية من مدرسة عمر مكرم، والإعدادية من مدرسة الترعة البولاقية، والثانوية من مدرسة شبرا الخيمة.


سيم شماسًا يوم الأحد 15 أغسطس عام 1971  برتبة أغنسطس على يد الأنبا ثيؤفيلس أسقف ورئيس دير السريان وذلك حين أنتدبه المجمع المقدس لرسامة كاهن في كنيسة العذراء الوجوه بشبرا.
 
خدم شماسًا مع والده الأستاذ عريان وعمه الأستاذ رزق الله وهو طفلًا (بعد رسامته) من خلال جمعية نهضة الكنائس وأبناء الرسل، حتى انضم رسميَّا لشمامسة العذراء بشبرا وذلك في 9 يوليو عام 1978 حتى تم تكريسه في عام 1983.


حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1982.
 
بعد تخرجه من كلية التجارة عمل كمحاسب في إحدى شركات القطاع الخاص وهي "شركة الاتحاد البورسعيدي التجاري".
 
كان يخدم أيضًا في خدمة القرية في فبراير 1977  وذلك في قرى بإيبارشية المنوفية.
 
أحب حياة الرهبنة فذهب لدير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو وتمت الموافقة على رهبنته طبقًا لرغبته، وكان تحت رعاية الأنبا هدرا أسقف أسوان.


 تمت سيامته أخا تحت اختبار الرهبنة باسم "الأخ تكلا" في يوم الأحد  9 سبتمبر عام  1984 وسيم راهبًا بيد الأنبا هدرا والأنبا بنيامين. 

 

تمت سيامته راهبًا 15 ديسمبر عام 1985.

خدم في الدير من خلال مجمع العمال والضيوف، ثم مجمع الآباء الرهبان، ثم الخلوة والزيارات (الرحلات).
 
سيم كاهنًا في يوم الاثنين 26 يناير عام 1987 بعد رهبنته، وذلك على مذبح الدير بيد البابا الراحل شنودة الثالث والأنبا هدرا والأنبا بنيامين.


 خدم في المنوفية بين عامي 1987 إلى 1991 خدمة الشباب والألحان والتسبحة.
 
وفي عيد القديس العظيم الأنبا باخوميوس في 22 مايو عام 1986 تم تكليفه بالخدمة في المنوفية وبعد رسامته كاهنًا خدم في إيبارشية المنوفية في عدة قرى ومدن (سبك الضحاك - فيشا الصغرى - البطحة - شطانوف - مليج - أشمون - بركة السبع).
 
درس أيضًا في الكلية الإكليريكية بالمنوفية (مُعيد لمادة اللاهوت الطقسي ومساعدًا لنيافة الأنبا بنيامين في إكليريكية القاهرة والإسكندرية وطنطا).

وسيم الأنبا تكلا أسقفًا في 26 مايو عام 1991. 

الأنبا تكلا الأرثوذكس الأرثوذكسية الترعة البولاقية البابا الراحل شنودة الثالث الكنيسة القبطية ا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسي القطاع الخاص

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

عاطل وراء ترويج البودر في الأزبكية

أول تحرك برلمانى بشأن هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

مسجل خطر يسرق 4 هواتف محمولة فى الموسكى

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟