مع احتفال إيبارشية دشنا بمرور 32 عامًا على سيامة مطرانها.. من هو الأنبا تكلا؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الجمعة 26 مايو بعيد سيامة الأنبا تكلا مطران دشنا للأقباط الأرثوذكس.

وبدأ كهنة وأبناء الإيبارشية في الاحتفال بمطرانهم من خلال البرقيات والرسائل الاحتفالية.

وتزامنًا مع احتفال الكنيسة بعيد سيامو الأنبا تكلا والاحتفال أيضًا بعودته لأرض الوطن اليوم عقب رحلة رعوية دامت في الولايات المتحدة الأمريكية شهرًا كاملاً، ترصد الدستور في سطور أبرز المعلومات عنه.



الأنبا تكلا من مواليد القاهرة حيث ولد في شبرا في 1 يوليو عام 1960

حصل على الابتدائية من مدرسة عمر مكرم، والإعدادية من مدرسة الترعة البولاقية، والثانوية من مدرسة شبرا الخيمة.



سيم شماسًا يوم الأحد 15 أغسطس عام 1971 برتبة أغنسطس على يد الأنبا ثيؤفيلس أسقف ورئيس دير السريان وذلك حين أنتدبه المجمع المقدس لرسامة كاهن في كنيسة العذراء الوجوه بشبرا.



خدم شماسًا مع والده الأستاذ عريان وعمه الأستاذ رزق الله وهو طفلًا (بعد رسامته) من خلال جمعية نهضة الكنائس وأبناء الرسل، حتى انضم رسميَّا لشمامسة العذراء بشبرا وذلك في 9 يوليو عام 1978 حتى تم تكريسه في عام 1983.



حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1982.



بعد تخرجه من كلية التجارة عمل كمحاسب في إحدى شركات القطاع الخاص وهي "شركة الاتحاد البورسعيدي التجاري".



كان يخدم أيضًا في خدمة القرية في فبراير 1977 وذلك في قرى بإيبارشية المنوفية.



أحب حياة الرهبنة فذهب لدير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو وتمت الموافقة على رهبنته طبقًا لرغبته، وكان تحت رعاية الأنبا هدرا أسقف أسوان.



تمت سيامته أخا تحت اختبار الرهبنة باسم "الأخ تكلا" في يوم الأحد 9 سبتمبر عام 1984 وسيم راهبًا بيد الأنبا هدرا والأنبا بنيامين.

تمت سيامته راهبًا 15 ديسمبر عام 1985.

خدم في الدير من خلال مجمع العمال والضيوف، ثم مجمع الآباء الرهبان، ثم الخلوة والزيارات (الرحلات).



سيم كاهنًا في يوم الاثنين 26 يناير عام 1987 بعد رهبنته، وذلك على مذبح الدير بيد البابا الراحل شنودة الثالث والأنبا هدرا والأنبا بنيامين.



خدم في المنوفية بين عامي 1987 إلى 1991 خدمة الشباب والألحان والتسبحة.



وفي عيد القديس العظيم الأنبا باخوميوس في 22 مايو عام 1986 تم تكليفه بالخدمة في المنوفية وبعد رسامته كاهنًا خدم في إيبارشية المنوفية في عدة قرى ومدن (سبك الضحاك - فيشا الصغرى - البطحة - شطانوف - مليج - أشمون - بركة السبع).



درس أيضًا في الكلية الإكليريكية بالمنوفية (مُعيد لمادة اللاهوت الطقسي ومساعدًا لنيافة الأنبا بنيامين في إكليريكية القاهرة والإسكندرية وطنطا).

وسيم الأنبا تكلا أسقفًا في 26 مايو عام 1991.