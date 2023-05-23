بدء جلسة "تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات" بالحوار الوطني

بدأت منذ قليل، جلسة «تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات»، والتي تعقدها لجنة الاستثمار الخاص، التابعة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وقالت هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب برئاسة إننا مررنا بأزمات كثيرة جدًا.

وأكدت أن خلق التكتلات يخلق قطاع استثماري جيد، مشيرة إلى أن التكتل العربي نجحت فيه مصر ونتج عنه الكثير من البروتوكولات في البيتروكيماويات وغيرها.

ولفتت إلى أن السياحة قادرة على التنمية وان تمكنا من جلب الاستثمارات في هذا القطاع، سيكون تنمية حقيقة، ولا بد من تدريب العاملين في هيئات الدولة وأجهزة الدولة في طريقة التعامل والتواصل مع المستثمر.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.