الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير بسام راضي: إيطاليا مهتمة بالتعاون مع مصر في الأمن الغذائي والهجرة غير الشرعية

بسام راضي
بسام راضي

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في روما: "نسعى لاستغلال إمكانيات مصر في المشروعات الكبيرة لتعظيم الإنتاج".

وأضاف السفير بسام راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “نسعى للتحول لدولة مصر من خلال استغلال إمكانياتنا”، لافتًا إلى أن إيطاليا تقدر مصر وحجم المجهود المبذول.

وأوضح أن لتر البنزين في إيطاليا 2 يورو، لافتاً إلى أن الحكومة في إيطاليا لا تتحمل دعم الطاقة، في حين أن الحكومة في مصر تتحمل دعم الطاقة.

وأشار إلى أن أزمات المعيشة تواجه كل دول العالم، لافتًا إلى أن العلاقات بين مصر وإيطاليا تاريخية وعميقة، معقبًا: "هناك تبادل مركز في الزيارات بين مصر وإيطاليا خلال الفترة الماضية".

وأكد أن إيطاليا تكن الاحترام لمصر خاصة لجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن هناك زخما كبيرا في العلاقات بين مصر وإيطاليا، وإيطاليا تريد التعاون مع مصر في العديد من المجالات. 

وتابع: "إيطاليا مهتمة بالتعاون مع مصر في مجالات الأمن الغذائي والهجرة غير الشرعية، كما أن إيطاليا مهتمة بالتعاون مع مصر في مجالات الطاقة والغاز". 

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