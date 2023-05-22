الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بسام راضي: إيطاليا تنظر لمصر على أنها مركز ثقل الشرق الأوسط

بسام راضي
بسام راضي

قال بسام راضي، سفير مصر في روما، إن ملف الأمن الغذائي من الملفات المطروحة على الساحة الدولية بشكل واضح جدًا في أعقاب أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية. 

أضاف راضي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك أزمة عالمية في الغذاء وكذلك في سلاسل الإمداد والطاقة أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب، كما أدت إلى أزمة عالمية كبيرة جدًا.

أوضح أن إيطاليا تتابع مشروعات الاستصلاح للأراضي في مصر، لافتًا إلى أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين توجه لروما بناءً على دعوة من الجانب الإيطالي. 

وأشار راضي إلى أن هناك تعاون بين القاهرة وروما في مجال الأمن الغذائي، مؤكدًا أن إيطاليا دولة قوية جدًا من الناحية الزراعية، كما أن كل مقاطعة في إيطاليا مشهورة بمنتج زراعي معين، والأسواق في إيطاليا توفر السلع للمواطنين بأسعار معقولة:"بحثنا نقل تجربة إيطاليا لتطوير أسواق الجملة في مصر"، مشددًا على أن إيطاليا تنظر لمصر على أنها مركز ثقل الشرق الأوسط.

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