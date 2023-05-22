بالفن والأكلات الشعبية.. قنصلية فلسطين بالإسكندرية تشارك في اليوم الثقافي للجاليات

شاركت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، في اليوم الثقافي للجاليات العربية والأجنبية والذي نظمته جامعة الإسكندرية، في خيمة التراث باستاد الجامعة، بالتراث الفلسطيني وبعض الأكلات والرقصات الشعبية التراثية.

وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والسفير رأفت بدران قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، والسفير رأفت بدران قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، والسفير مزيد بن محمد الرويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، والدكتور خالد المحارب الملحق الثقافى لسفارة دولة الكويت بالإسكندرية، والدكتور محمد حماد الملحق الثقافي لدولة فلسطين بالإسكندرية، والدكتورة هالة مقلد مدير عام الوافدين بالإسكندرية.

يوم فخر

وقال السفير رأفت بدران قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، إن اليوم الثقافي للجاليات العربية والأجنبية هو يوم فخر لجامعة الإسكندرية، ولكل الجاليات المشاركة في تلك الاحتفالية السنوية لتقدم أبرز وأفضل ما لديها على الصعيد الثقافي والتراثي والسياسي.

وأكد أن دور القنصلية هو رعاية الجالية والطلاب الفلسطينيين بالجامعة من خلال التواصل الدائم معهم والتنسيق لتقديم الخدمات لهم في سبيل إنجاح تلك الفعالية.

وأكد قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، أننا نقدم كل العون للجالية والطلاب الفلسطينين، سواء على الصعيد المادي أو المعنوي وكل الدعم اللوجيستي، مشيرا إلى أنه التقى مع قطاعات واسعة مع أبناء الجاليات المختلفة وتحديدا في الخيمة الفلسطينية، وكان حدثا ضخما نعتز به، ونأمل في المزيد والاستمرار من التعاون والكثير من تلك الفعاليات لما لها من واقع إيجابي على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب والشعوب المختلفة، خاصة أن تلك الجاليات تنتمي لنفس الثقافة العربية.

يذكر أن الدول المشاركة في اليوم الثقافي للجاليات هم: "مصر، الأردن، سوريا، فلسطين، السعودية، الكويت، السودان، وجنوب السودان، اليمن، موريتانيا، جزر القمر، الهند، والصين".