الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بالفن والأكلات الشعبية.. قنصلية فلسطين بالإسكندرية تشارك في اليوم الثقافي للجاليات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، في اليوم الثقافي للجاليات العربية والأجنبية والذي نظمته جامعة الإسكندرية، في خيمة التراث باستاد الجامعة، بالتراث الفلسطيني وبعض الأكلات والرقصات الشعبية التراثية.

وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والسفير رأفت بدران قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، والسفير رأفت بدران قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، والسفير مزيد بن محمد الرويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، والدكتور  خالد المحارب الملحق الثقافى لسفارة دولة الكويت بالإسكندرية، والدكتور محمد حماد الملحق الثقافي لدولة فلسطين بالإسكندرية، والدكتورة هالة مقلد مدير عام الوافدين بالإسكندرية.

يوم فخر

وقال السفير رأفت بدران قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، إن اليوم الثقافي للجاليات العربية والأجنبية هو يوم فخر لجامعة الإسكندرية، ولكل الجاليات المشاركة في تلك الاحتفالية السنوية لتقدم أبرز وأفضل ما لديها على الصعيد الثقافي والتراثي والسياسي.

وأكد أن دور القنصلية هو رعاية الجالية والطلاب الفلسطينيين بالجامعة من خلال التواصل الدائم معهم والتنسيق لتقديم الخدمات لهم في سبيل إنجاح تلك الفعالية.

وأكد قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، أننا نقدم كل العون للجالية والطلاب الفلسطينين، سواء على الصعيد المادي أو المعنوي وكل الدعم اللوجيستي، مشيرا إلى أنه التقى مع قطاعات واسعة مع أبناء الجاليات المختلفة وتحديدا في الخيمة الفلسطينية، وكان حدثا ضخما نعتز به، ونأمل في المزيد والاستمرار من التعاون والكثير من تلك الفعاليات لما لها من واقع إيجابي على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب والشعوب المختلفة، خاصة أن تلك الجاليات تنتمي لنفس الثقافة العربية.

يذكر أن الدول المشاركة في اليوم الثقافي للجاليات هم: "مصر، الأردن، سوريا، فلسطين، السعودية، الكويت، السودان، وجنوب السودان، اليمن، موريتانيا، جزر القمر، الهند، والصين".

فلسطين القنصلية العامة لدولة فلسطين جامعة الإسكندرية الجاليات التراث الفلسطيني

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تأجيل محاكمة قتلة الطفل زياد لسرقة هاتفه في القليوبية إلى 17 يونيو

"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

رئيس مجلس الدولة: الاتحاد العربى للقضاء الإدارى يحرص على تدعيم التعاون والعمل المشترك

نائب رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض الوسائل التعليمية بـ"الطفولة المبكرة"

الزمالك يفكر فى خطف نجم الإسماعيلى.. وهذا ما طلبه المدير الفنى من ميدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس