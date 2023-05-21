تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. محافظ الغربية يناقش مقترحات تعظيم موارد الدولة

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات الإيرادات بالمراكز، بحضور د. أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام؛ لمناقشة تعظيم إيرادات المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الموارد اللازمة من خلال إيرادات ومستحقات الدولة لدى الغير للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتكليفات د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى مع الحاضرين مقترحات تعظيم موارد الدولة من خلال عمليات التحصيل لمستحقات الدولة والرسوم الحكومية المقررة وفي مقدمتها خدمات النظافة، المحال التجارية والوحدات السكنية المؤجرة، وعائد أملاك الدولة، ورسوم التقنين وغيرها من الموارد، لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

ووجه محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مشيراً إلى أنه سيتم تحفيز جميع العاملين بمنظومة الإيرادات بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وذلك وفقاً لنسب التحصيل والجهود المبذولة لتعظيم موارد الدولة على مستوى المحافظة.