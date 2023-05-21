آخر مستجدات موقف كيميتش من الرحيل عن بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن آخر مستجدات حقيقة رحيل جوشوا كيميتش قائد نادي بايرن ميونخ الألماني نهاية الموسم.

وكانت تقارير صحفية فجرت مفاجأة بخصوص طلب رحيل كيميتش عن بايرن نهاية الموسم الجاري حيث يريد اللعب لصفوف برشلونة الإسباني.

وقالت “سكاي ألمانيا” إن كيميتش لا يوجد لديه وكيل حتى الآن وإنه تم التفاوض على تمديد عقده حتى عام 2025 من قبله.

وأوضح التقرير، أن برشلونة لم يتصل به وأن اللاعب ليس لديه أي نية على الإطلاق لمغادرة النادي وهو لا يجري محادثات مع برشلونة.

كيميتش واحد من قادة بايرن ميونخ الألماني، حيث يلعب موسمه الثامن مع النادي منذ انضمامه في 2015 قادمًا من لايبزيج.

وشارك صاحب الـ28 عامًا في 346 لقاء بجميع المسابقات وسجل 40 هدفًا وتوج بـ19 لقبا مع العملاق البافاري.

وشارك كيميتش هذا الموسم في 45 لقاء بجميع المسابقات وسجل 7 أهداف وصنع 11 أخرى.

وشارك كيميتش أمس في خسارة بايرن من لايبزيج بثلاثية، حيث أصبح معرض لخسارة صدارة الدوري الألماني قبل جولة من النهاية حال فوز بروسيا دورتموند اليوم.