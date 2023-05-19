توريد 116 ألفًا و829 طن قمح لصوامع وشون الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن توريد 116829.730 طن قمح داخل 22 موقعًا تخزينيًا بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم اليوم استقبال 1676.899 طنًا من البنك الزراعي و1090.183 طن من شركة المطاحن إلى جانب 256.094 طن من الشركة المصرية القابضة بإجمالي 3023.176 طن على مدار اليوم.

وأوضح المحافظ أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كل التحديات المتوقعة، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل ٢٢ موقعًا تخزينيًا (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجهًا كل الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.