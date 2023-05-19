الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استرداد 3 قطع أراض سكنية "فيلات" لتغيير النشاط بالتجمع الخامس

القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ 3 قرارات سحب واسترداد قطع أراضٍ سكنية "فيلات" بالتجمع الخامس وما عليها من مبانٍ لمخالفة تغيير النشاط، حيث تم استرداد القطعة رقم ١٥٧ بالحي الأول المنطقة الرابعة بالتجمع الخامس، وإلغاء تخصيصها لمخالفة نشاط الرخصة الصادرة وتحويلها من سكنى إلى إداري "شركة"، بالمخالفة للقانون واللائحة العقارية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم سحب واسترداد ثاني فيلا بالكامل بقطعة أرض سكنية رقم 312 منطقة عمارات الحي الخامس التجمع الخامس، وإلغاء تخصيصها لمخالفة نشاط الرخصة الصادرة وتحويلها إلى (مصحة لعلاج الإدمان).

وأشار إلى أنه تم شن حملة مكبرة بإشراف مباشر من المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أسفرت عن تنفيذ قرار سحب واسترداد وإعادة ملكية قطعة أرض  رقم 140 "فيلا" بالمنطقة السادسة بالتجمع الخامس، وتم إلغاء التخصيص وتحويل القطعة وما عليها من مبانٍ لملكية الجهاز، وذلك لمخالفة الرخصة الصادرة لقطعة الأرض وتحويلها بالكامل من سكنى إلى (تجاري) بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الجهاز استنفد جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل تنفيذ قرارات استرداد القطع، من خلال إرسال إنذارات لإزالة المخالفة وإعادة القطع للغرض المخصصة له، وأيضاً تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق وغير ذلك، وإعطاء مهلة كافية للملاك للرجوع عن المخالفة ولم يستجيبوا خلال الفترة السابقة.

وأوضح أنه تم شن الحملات بإشراف مباشر من المهندس محمد عبد المقصود، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وفى حضور رئيس قسم شرطة التعمير ومدير تنمية التجمع الخامس، ومدير أمن التجمع الخامس ورئيس الحى و مدير الإزالات بالتجمع الخامس، ومدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على عدم التهاون في إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بالمدينة، والمتابعة الدورية لما يتم إزالته من مخالفات لعدم عودة المخالفين.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة استرداد 3 قطع أراض سكنية فيلات بالتجمع الخامس وما عليها من مبان لمخالفة تغيير النشاط بالتجمع الخامس رئيس جهاز القاهرة الجديدة لمخالفة تغيير النشاط طي رئيس جهاز تنمية مدينة القا

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