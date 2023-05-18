نصائح الأبوة والأمومة لتعزيز حب القراءة لدى أطفالك

إن غرس حب القراءة في نفوس أطفالك هدية رائعة يمكن أن تفيدهم طوال حياتهم ولكن يجب على الآباء أن يتذكروا أن الهدف هو جعل القراءة تجربة ممتعة وذات مغزى لأطفالك من خلال رعاية حبهم للكتب فأنت تفتح أبواب رحلة التعلم والخيال والاكتشاف مدى الحياة.

لذا اصطحب أطفالك إلى المكتبات والمكتبات بانتظام، وشجعهم على استكشاف الرفوف، وتصفح الكتب واختيار مواد القراءة الخاصة بهم، والمشاركة في برامج المكتبة أو أحداث القراءة التي تعزز محو الأمية، وتجعل القراءة تجربة مشتركة، وتناوب في القراءة مع طفلك، خاصة عندما يكبرون ويصبحون قراء مستقلين، ناقش الكتب وطرح الأسئلة وشجع أفكارهم وتفسيراتهم.

كيف يمكن للوالدين غرس عادات القراءة؟