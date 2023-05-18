نصائح الأبوة والأمومة لتعزيز حب القراءة لدى أطفالك
إن غرس حب القراءة في نفوس أطفالك هدية رائعة يمكن أن تفيدهم طوال حياتهم ولكن يجب على الآباء أن يتذكروا أن الهدف هو جعل القراءة تجربة ممتعة وذات مغزى لأطفالك من خلال رعاية حبهم للكتب فأنت تفتح أبواب رحلة التعلم والخيال والاكتشاف مدى الحياة.
لذا اصطحب أطفالك إلى المكتبات والمكتبات بانتظام، وشجعهم على استكشاف الرفوف، وتصفح الكتب واختيار مواد القراءة الخاصة بهم، والمشاركة في برامج المكتبة أو أحداث القراءة التي تعزز محو الأمية، وتجعل القراءة تجربة مشتركة، وتناوب في القراءة مع طفلك، خاصة عندما يكبرون ويصبحون قراء مستقلين، ناقش الكتب وطرح الأسئلة وشجع أفكارهم وتفسيراتهم.
كيف يمكن للوالدين غرس عادات القراءة؟
- اجعلها ممتعة جعل لعبة للخروج منه. دعهم يبدأون بقراءة 2-3 صفحات في اليوم، وإنشاء اختبارات من المحتوى ودع الطفل يجد إجابات لها.
- كافئ الطفل بعلامة تقدير صغيرة، لتجعله يتطلع إلى فعل ذلك مرة أخرى، احتفل بإنجاز طفلك في القراءة.
- اجعل القراءة عادة يومية الاتساق هو المفتاح.
- خلق بيئة صديقة للقراءة ؛ شجعهم على إنشاء مكتبة صغيرة خاصة بهم.
- تجنب الإلهاءات أثناء وقت القراءة، شجعهم على إبراز الاقتباسات والحقائق.
- كن قدوة من خلال قراءة نفسك، الأطفال يقلدون والديهم، لذا كن قدوة جيدة.
- جعل القراءة ممتعة أمر بالغ الأهمية لتنمية حب القراءة.
- حدد الكتب التي تحتوي على أبطال مقنعين، ومؤامرات جذابة ، ورسوم توضيحية ملونة.
- شجع طفلك على المشاركة من خلال طرح الأسئلة والتنبؤات وربط القصة بتجاربهم الخاصة
- أفضل طريقة لإلهام طفلك على حب القراءة هي أن تكون قدوة له من خلال عرض نموذج للقراءة.
- من الأهمية بمكان أيضًا التأكد من أن مقدم الرعاية النهارية لطفلك أو مدرس الحضانة أو مدرس ما قبل المدرسة يقرأ بصوت عالٍ لطفلك كل يوم ويوفر كتبًا لطفلك للاطلاع عليها.