حسام هيبة: نعمل على منظومة رقمية للتيسير على المستثمرين

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هناك 5 تحديات رئيسية في الإجراءات الخاصة بالاستثمار وهي سرعة تأسيس الشركات، وتخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، وتصاريح مزاولة النشاط والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وما يطلق عليها الموافقة الواحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أما التحدي الرابع هو العملية التشغيلية مثل بعض الضرائب الموجودة بالمنظومة الضريبية وآلية نزع الملكيات، وحتى لا يكون هناك أعباء إضافية لا يفاجأ بها المستثمر.

ولفت إلى أن التحدى الخامس فهى عملية منظومة ريادة الأعمال فى مصر وتهيئة بيئة العمل لهم، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم على حل المشكلات، كما أننا سنستقبل كل الأفكار لرواد الأعمال وسيتم دراستها من الناحية التشريعية.

وأوضح حسام هيبة أننا نعمل على منظومة رقمية للتيسير على المستثمرين، وسيتم التوقيع الإلكتروني من خلال الشهر العقاري، وتأسيس الشركات سيكون خلال 10 أيام عمل وإذا لم يتم الرد بشأنها تعتبر الموافقة ضمنية.