"الأعلى للاستثمار": السماح بقيد المستثمر الأجنبى فى سجل المستوردين دون شرط "الجنسية المصرية"

قرر المجلس الأعلى للاستثمار، اليوم الثلاثاء، السماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك في إطار معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج.

وقال المجلس، في بيان، إنه “لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات”.

وأضاف المجلس أن ذلك يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.