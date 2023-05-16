حزب الإصلاح والتنمية: المواطن المصري سند السياحة الأول.. والاهتمام بتوعيته ضرورة

قالت النائبة روان لاشين ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إننا نواجه أزمة في السياحة وذلك لتغير الأوضاع الحالية سواء الداخلية أو الخارجية، مما يتطلب مننا إدارة الأزمة بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية “صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها”.

وتابعت أننا في حاجة إلى ترويج للسياحة داخليا للمصريين، قبل الترويج لها خارجيا معقبا: "المواطن المصري يجب ان نسلط الضوء عليه فهو السند الأول للسياحة، والترويج يكون عبر عدة سبل منها السوشيال ميديا فهي قوية ولها تأثيرها في المجتمع.

وأضافت أنه يجب أن نعي عوائد السياحة بمعنى وجود تقارير وإحصائيات تقيس أداء السياحة في مصر، وتقييم أوجه القصور من أجل سرعة إيجاد الحلول.

ونوهت بأن السياحة وفقا لتقرير البنك المركزي تحقق عوائد 12% برغم أننا نستطيع تحقيق رقم أكبر من ذلك يصل إلى 30%.

وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.