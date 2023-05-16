المطران عطا الله حنا: قرارات الهيئات الأممية حول فلسطين لم تترجم لأفعال

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة هو أمر في غاية الأهمية ،وأن كان شعبنا لا يثق بهذه الهيئات الاممية التي لم يصدر عنها تجاه القضية الفلسطينية سوى بعض البيانات والمواقف التي نقدرها ونثمنها.

وتابع رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: ولكنها ويا للأسف لم تترجم على الأرض، فالاحتلال ما زال جاثما في الأرض الفلسطينية وشعبنا ما زال يعاني من النكبة وتبعاتها، ولكن أن يقام نشاط حول النكبة في الأمم المتحدة هذا بحد ذاته أمر حسن وهو أن يسمع العالم بأسره الى صوتنا كفلسطينيين، وأن يتعرف على الظلم التاريخي الذي عانى منه الفلسطينيون اثر النكبة وما زالوا حتى اليوم.

وأضاف المطران عطا الله حنا، نحن قادرون كفلسطينيين أن نغير الرأي العام العالمي لصالحنا ونحن قادرون أن نغير الكثير من المواقف المبيتة العدائية تجاه شعبنا في هذا العالم،من خلال مخاطبتنا للشعوب ومن خلال استغلالنا للمنصات الإعلامية وغيرها من المنصات الدولية، فكل شيء يمكن ان يتغير لصالحنا إن أحسنا استخدام هذه المنابر لكي نوصل صوت شعبنا وحقيقة ما يحدث في بلادنا .

وأشار إلى أن يعرف العالم الحقيقة هذا بحد ذاته إنجاز، لأن المعلومات التي تنتشر في العالم في كثير من الأحيان تكون مضللة، وتمر عبر المنظومة الاعلامية الصهيونية التي تجرم الفلسطينيين ونضالهم من اجل الحرية.

ولفت المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، نحن بحاجة إلى عمل كبير وإلى مبادرات خلاقة، وتكثيف للجهود في مخاطبة العالم حول عدالة قضيتنا فلا يجوز ان تترك الساحة العالمية لقمة سائغة للوبي الصهيوني واتباعه وابواقه .