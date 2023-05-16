الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: قرارات الهيئات الأممية حول فلسطين لم تترجم لأفعال

المطران عطالله
المطران عطالله

 قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة هو أمر في غاية الأهمية ،وأن كان شعبنا لا يثق بهذه الهيئات الاممية التي لم يصدر عنها تجاه القضية الفلسطينية سوى بعض البيانات والمواقف التي نقدرها ونثمنها.

وتابع  رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: ولكنها ويا للأسف لم تترجم على الأرض، فالاحتلال ما زال جاثما في الأرض الفلسطينية وشعبنا ما زال يعاني من النكبة وتبعاتها، ولكن أن يقام نشاط حول النكبة في الأمم المتحدة هذا بحد ذاته أمر حسن وهو أن يسمع العالم بأسره الى صوتنا كفلسطينيين، وأن يتعرف على الظلم التاريخي الذي عانى منه الفلسطينيون اثر النكبة وما زالوا حتى اليوم.

وأضاف المطران عطا الله حنا، نحن قادرون كفلسطينيين أن نغير الرأي العام العالمي لصالحنا ونحن قادرون أن نغير الكثير من المواقف المبيتة العدائية تجاه شعبنا في هذا العالم،من خلال مخاطبتنا للشعوب ومن خلال استغلالنا للمنصات الإعلامية وغيرها من المنصات الدولية، فكل شيء يمكن ان يتغير لصالحنا إن أحسنا استخدام هذه المنابر لكي نوصل صوت شعبنا وحقيقة ما يحدث في بلادنا .

وأشار إلى أن يعرف العالم الحقيقة هذا بحد ذاته إنجاز، لأن المعلومات التي تنتشر في العالم في كثير من الأحيان تكون مضللة، وتمر عبر المنظومة الاعلامية الصهيونية التي تجرم الفلسطينيين ونضالهم من اجل الحرية.

ولفت المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، نحن بحاجة إلى عمل كبير وإلى مبادرات خلاقة، وتكثيف للجهود في مخاطبة العالم حول عدالة قضيتنا فلا يجوز ان تترك الساحة العالمية لقمة سائغة للوبي الصهيوني واتباعه وابواقه .

ئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ارثوذكس احياء ذكري احياء ذكرى النكبة اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس الامم المتحدة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

الأكثر قراءة

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

الأهم بالشرق الأوسط.. "مرسيدس" تُعلن توسعات جديدة فى السوق المصرية

انطلاق الاجتماع الإقليمى الدولى للطاقة الذرية بشرم الشيخ

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

وكيل تضامن الغربية يشيد بمبادرات الجمعيات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"