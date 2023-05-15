الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": فلسطين تنتظر عودة المشردين من منازلهم فى "يوم النكبة"

المشردين من منازلهم
المشردين من منازلهم

قالت ولاء السلامين، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك اهتمامًا بالغًا من الشعب الفلسطيني اليوم بإحياء ذكرى "يوم النكبة" الذي أحياه الرئيس الفلسطيني اليوم الإثنين، بكلمته بجلسة مجلس الأمم المتحدة اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

الاحتلال الإسرائيلي الغاشم 

وأكدت "السلامين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في يوم النكبة تم تشريد مئات الآلف من الفلسطينين وقتل عدد كبير منهم في مثل هذا اليوم عام 1948 الذي أطلق عليه يوم النكبة التي شهدتها فلسطين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولهذا يوم النكبة بمثابة ذكرى مميته لشعب فلسطين الباسل.

 

ذكرى النكبة 

وأضافت أن دولة فلسطين تنتظر عودة الذين تم تشريدهم من منازلهم يوم النكبة إلى منازلهم وأرض وطنهم.

ويذكر أن دولة فلسطين تعيش تحت القصف الإسرائيلي الآن، حيث سقط عشرات القتلى والمصابين على أيدي هذا الاحتلال الغاشم.

القاهرة الإخبارية احياء ذكرى النكبة قناة القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الحرب الفلسطينية الإسرائيلية

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