تغيرات مناخية قاسية تضرب أمريكا وآسيا.. إعصار ميانمار يهدد الولايات المتحدة

تسبب إعصار موكا في رياح عاتية وأمطار غزيرة في أجزاء من بنجلاديش وميانمار أمس الأحد، حيث تحملت مخيمات اللاجئين العبء الأكبر من العاصفة التي كانت من الدرجة الخامسة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإجلاء نصف مليون شخص.

أسبوع من التغيرات المناخية الكارثية

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد هزت المنطقة رياحًا متواصلة بلغت سرعتها أكثر من 160 ميلًا في الساعة، حيث وصلت الموكا إلى اليابسة، ما أدى إلى هبوب رياح قريبة من 200 ميل في الساعة وعاصفة تصل إلى 4 أمتار، وأصيب أكبر مخيم للاجئين في العالم، كوكس بازار، بأضرار بالغة ودمر أكثر من 1300 مأوى، كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وتابعت أن العاصفة تبددت بسرعة مع تحركها إلى الداخل، بعد أن فقدت البحر الدافئ الذي ساعدها في تأجيجها، ومع ذلك، من المرجح أن تعرقل العواصف الرعدية جهود الإنقاذ والتنظيف في الأيام المقبلة.

وأضافت أنه من المتوقع حدوث انقسام حراري صارخ في جميع أنحاء أمريكا الشمالية هذا الأسبوع، مع درجات حرارة 10-15 درجة مئوية فوق المعدل الموسمي في أجزاء من شمال غرب المحيط الهادئ والنصف الغربي من كندا.

وتابعت أن الدفء عبر الشمال الغربي قد يتسبب في كسر بعض محطات الطقس لسجلات درجات الحرارة الشهرية، خاصة حول فانكوفر حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في تناقض صارخ، ستشعر شرق كندا بحوالي 10 درجات مئوية أقل من المتوسط، وسوف تكافح درجات الحرارة لتجاوز الـ 10 درجات مئوية مع اندفاع الهواء البارد جنوبًا، ومن المرجح أن تكون الارتفاعات الناتجة خلال النهار هي 7 درجات مئوية باردة في أجزاء من كيبيك.