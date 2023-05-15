الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بتروسيف: التخلص من المخلفات المُشعة طبيعيا "NORM" من المواقع البترولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة «بتروسيف»، إحدى شركات البترول المصري، أنه وفقًا لبروتوكول التعاون المُبرم مع هيئة الطاقة الذرية، في مجالات الحماية من الإشعاع وإزالة النفايات المشعة، يتم نقل المصادر المشعة والمخلفات والمعدات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية التي أصبحت تمثل حقيقة واقعة ومشكلة في نفس الوقت، ومن هنا نشأت أهمية التعامل مع هذه النفايات وعزلها عن بيئة الانسان.. وعمل الدراسات البيئية والإشعاعية اللازمة وإعداد خطط طوارئ مواجهة التلوث الإشعاعي بمواقع وحقول البترول لحماية العاملين من أخطار التعرض للأشعة المؤينة وكذلك مساعدة الشركات على إعادة استخدامها مرة أخرى.

بتروسيف: التخلص من المخلفات المُشعة طبيعيا (NORM) من المواقع البترولية

 

كانت قد وقعت هيئة الطاقة الذرية بتروسيف، في وقت سباق بروتوكول تعاون مشترك في مجال الحماية من الإشعاع وإزالة التلوثات بالمواد المشعة الطبيعية وذلك بمقر جناح بتروسيف في معرض ومؤتمر EGYPS2023، وقع الاتفاقية الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والمهندس عماد عبد الرازق، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبتروسيف، وذلك بحضور قيادات هيئة الطاقة الذرية وبتروسيف.

وتشمل الاتفاقية تقديم خدمات هيئة الطاقة الذرية المتمثلة في إزالة التلوث بالمواد المشعة الطبيعية للمعدات البترولية من خلال شركة بتروسيف، لتستفيد منها جميع شركات قطاع البترول، كما تشمل الاتفاقية تقديم أوجه التعاون تقديم الاستشارات الفنية في مجالات الوقاية الإشعاعية، والمعايرة القياسية لأجهزة الكشف عن الإشعاع وقياس الجرعات الإشعاعية، الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على التراخيص الشخصية وكذلك التدريب على أعمال حماية البيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية من مخاطر الإشعاع، وكذلك نقل المصادر المشعة والمخلفات والمعدات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية، والدراسات البيئية والإشعاعية، وختاماً إعداد خطط طوارئ مواجهة التلوث الإشعاعي بمواقع وحقول البترول والغاز.

البحث والاستكشاف التخلص من المخلفات الخدمات البترولية للسلامة والبيئة الخدمات البترولية الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بروتوكول التعاون بروتوكول تعاون مشترك شركة بتروسيف شركة الخدمات البترولية شركات قطاع البترول

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